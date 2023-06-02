Герой России назвал причину формирования двух новых армий в ВС РФ Герой России Липовой: две новых армии нужны стране для сдерживания сил НАТО

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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что две новых армии — общевойсковая и воздушная — создаются в ВС РФ для сдерживания угроз со стороны стран НАТО, перебрасывающих личный состав и технику в границам РФ. Он напомнил, что часть войск государств-участниц НАТО размещены в Румынии, Болгарии и Польше.

Мы столкнулись с беспрецедентным давлением на Россию со стороны НАТО. Если раньше давление было экономическим и политическим, то теперь НАТО развернул у наших границ, непосредственно на юго-западном направлении, на территории стран НАТО, имеющих выход к Черному морю: Румыния, Болгария, а также в Польше, большой контингент войск НАТО. Для нейтрализации угроз нам нужно наращивать численный состав ВС РФ в виде заявленных количественно-качественных показателей, — считает Липовой.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной журналом Минобороны «Военные комиссариаты России», рассказал, что в 2023 году в ВС РФ сформируют два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

Он добавил, что в 2023-м необходимо «своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов».