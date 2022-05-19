Герой России объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу Герой России Липовой объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу с Украиной

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Обстрелы приграничных районов РФ Вооружёнными силами Украины можно реально пресечь, если «жёстко зачистить» прилегающие территории, однако РФ этого не делает, заявил NEWS.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой. Собеседник подчеркнул, что ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.

Естественно, как только мы начнём давить их артиллерийские точки, всё это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия «безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что с гражданским населением не воюет». Это всё провокации, нацеленные на ещё большее разжигание конфликта, чтобы ещё больше показать миру, «какой Россия агрессор». Но наша разведка работает, огневые точки ВСУ выявляются и высокоточным оружием уничтожаются. Но всё подавить нельзя — у ВСУ кочующая артиллерия — каждый раз делают залп из новых населённых пунктов, прикрываясь жилыми домами и школами, — рассказал Липовой.

По его словам, «сколько бы подразделения ВСУ не прятались, их всё равно засекут, настигнут и ликвидируют».

Сегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

Накануне со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.