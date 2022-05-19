Обстрелы приграничных районов РФ Вооружёнными силами Украины можно реально пресечь, если «жёстко зачистить» прилегающие территории, однако РФ этого не делает, заявил NEWS.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой. Собеседник подчеркнул, что ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.
Естественно, как только мы начнём давить их артиллерийские точки, всё это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия «безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что с гражданским населением не воюет». Это всё провокации, нацеленные на ещё большее разжигание конфликта, чтобы ещё больше показать миру, «какой Россия агрессор». Но наша разведка работает, огневые точки ВСУ выявляются и высокоточным оружием уничтожаются. Но всё подавить нельзя — у ВСУ кочующая артиллерия — каждый раз делают залп из новых населённых пунктов, прикрываясь жилыми домами и школами, — рассказал Липовой.
По его словам, «сколько бы подразделения ВСУ не прятались, их всё равно засекут, настигнут и ликвидируют».
Сегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.
Накануне со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.