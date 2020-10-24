Герман Греф сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/31d7db6e-16bd-11eb-b50c-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Так же поступили несколько других топ-менеджеров банка.

По его словам, он принял такое решение, чтобы продолжать работать,

Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. И не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку, — сказал глава организации в эфире телеканала «Россия 1».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических исследований. Сейчас идёт её пострегистрационный период испытаний на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.