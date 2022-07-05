Гепатолог объяснил, почему возникает боль слева под ребрами Гепатолог Заботина объяснила причины возникновения боли в левом подреберье

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Гепатолог и гастроэнтеролог Екатерина Заботина объяснила, с чем может быть связана боль в левом подреберье. По словам врача, наиболее частой причиной в ее практике является патология толстой кишки. Об этом она рассказала изданию «Доктор Питер».

Место, где толстая кишка совершает изгиб, переходя из поперечной в нисходящую, подвешено на специальной связке — диафрагмально-ободочной. Связка крючком обхватывает кишку, присоединяя ее к брюшине диафрагмы. Из-за этого здесь узкое место, которое первым посылает сигналы о боли, — рассказала она.

Заботина добавила, что боль может быть вызвана разными факторами, такими как излишние газы, спазм, переизбыток каловых масс или висцеральная гиперчувствительность. Все это является следствием функциональных заболеваний кишечника. Однако это может быть связано и с воспалительными заболеваниями — например, кишечные инфекции или опухоли.

Гепатолог утверждает, что существуют и иные заболевания, которые могут вызвать боль в левом подреберье, однако они встречаются куда реже. Боль в этой зоне способны испытывать селезенка при увеличении, диафрагма, сердце, грудная клетка, почки, желудок и поджелудочная железа.

Правда, надо учитывать, что в левом подреберье боль появляется редко, только если в процесс вовлечен хвост поджелудочной железы. При этом боль ощущается больше в поясничной области слева или опоясывающего характера, — уточняет врач.

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