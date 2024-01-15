Геополитические противостояния увеличили число россиян с алкоголизмом Росстат: число россиян с алкоголизмом выросло до 54,2 тысячи человек

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Число россиян, страдающих от алкогольной зависимости, увеличилось до 54,2 тысячи человек в 2022 году, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Росстатом. В сборнике ведомства «Здравоохранение в России — 2023» отмечается, что с 2010 по 2021 год число пациентов с зависимостью от спиртного снижалось. Предполагается, что рост числа алкозависимых связан с геополитическими противостояниями.

Директор ННЦ наркологии Минздрава России Татьяна Клименко отмечает, что в период с 2010 по 2021 год число людей с алкогольной зависимостью снижалось, что связано с введением различных ограничений на продажу спиртного. Кроме тому, этому поспособствовала политика государства по формированию у населения навыков приверженности здоровому образу жизни. Однако в 2022 году число пациентов, страдающих от алкогольной зависимости, начало повышаться. По мнению врача-психиатра, нарколога Руслана Исаева, на это повлиял стресс от пандемии, усиление геополитических противостояний, социально-экономические потрясения, а также санкционное давление.

Врач-нарколог Лев Благов ранее назвал причины возникновения белой горячки. По его словам, она может возникать из-за резкого отказа человека с алкоголизмом от употребления спиртного. Белая горячка может сопровождаться кошмарами, а также страхом и тревогой.