Генри Резник изучит возможное предложение Ефремова о работе

https://static.news.ru/photo/14528560-e3cf-11ea-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Если актёр Михаил Ефремов предложит стать его защитником по делу о смертельной аварии на Садовом кольце в Москве, то адвокат Генри Резник рассмотрит такую возможность. Однако пока, как отметил адвокат, к нему никто не обращался.

Если обратятся — я рассмотрю. Если Михаил обратится к известным адвокатам, как я понимаю, то им предстоит быть «говорящей головой». Им надо будет в таком случае озвучивать советы, которые ему будут давать прежние адвокаты, — заявил Резник РБК.

Однако известный защитник сомневается, что адвокаты с именем и настоящие профессионалы согласятся на такую роль. Резник при этом отметил, что на себя в этом случае он не намекает.

Поводом для комментария со стороны юриста стало заявление Ефремова, которое он сделал после того, как отказался от услуг Эльмана Пашаева.

У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский, — сказал Ефремов.

89-летний Генрих Падва ранее также прокомментировал возможность защищать актёра. Он отметил, что в суд сам уже не ходит в силу возраста и состояния здоровья, но «с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова».

На заседании в пятницу Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. После этого Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание из-за того, что подсудимому нужно время, чтобы найти новых защитников.

До этого актёр сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сидении во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что актёр уже был обвиняемым по другому уголовному делу.