Общество

Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани

10:42, 22 апреля 2020 75
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19. Ведомство потребовало заблокировать ресурс.

По словам официального представителя ГП Андрея Иванова, в описании к маскам указывалось, что ионы меди, входящие в состав ткани, убивают такие вирусы, как вирус Зика, Эбола, коронавирус и другие. Он подчеркнул, что сведения об эффективности подобных масок не подтверждены государственными техническими, токсикологическими и клиническими испытаниями, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело после появления в соцсетях информации о том, что коронавирус был якобы создан в российской лаборатории. Автор публикации — блогер Alexander Thorn — заявил, что она является шуткой, призванной высмеять теории заговоров.

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