Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани

https://static.news.ru/photo/8a4f0ffa-846f-11ea-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19. Ведомство потребовало заблокировать ресурс.

По словам официального представителя ГП Андрея Иванова, в описании к маскам указывалось, что ионы меди, входящие в состав ткани, убивают такие вирусы, как вирус Зика, Эбола, коронавирус и другие. Он подчеркнул, что сведения об эффективности подобных масок не подтверждены государственными техническими, токсикологическими и клиническими испытаниями, передаё т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело после появления в соцсетях информации о том, что коронавирус был якобы создан в российской лаборатории. Автор публикации — блогер Alexander Thorn — заявил, что она является шуткой, призванной высмеять теории заговоров.