Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковый сайт ФСИН

https://static.news.ru/photo/536023c8-83aa-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генпрокуратура обратилась в Роспотребнадзор с требованием о блокировке фальшивого сайта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на котором мошенники публикуют информацию о начислении штрафов за нарушение самоизоляции.

Размер взыскания составляет 2,5 тысячи рублей. Начисляется штраф якобы на основании данных геолокации. Мошенники предлагают оплатить его онлайн на сайте, а в случае отказа угрожают возбуждением уголовного дела.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что данный ресурс не имеет никакого отношения к ФСИН, а само ведомство не занимается взысканием штрафов по административным делам, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело за фейк о коронавирусе. Основанием для этого послужила информация в соцсетях о том, что в Крылатском районе Москвы по ночам якобы вывозят из обсерватора тела людей, которые умерли от заболевания, вызванного COVID-19.