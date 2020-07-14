Генпрокуратура потребовала удалить видео Сергия о власти изменников в РФ

https://static.news.ru/photo/ed5255ba-c5fd-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Роскомнадзор и Генеральная прокуратура потребовали удалить из YouTube видеоролик с проповедью схиигумена Сергия. На кадрах священник называет руководителей страны изменниками Родины.

Кроме того, он требует, чтобы политики предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим», передаёт Ura.ru. Об этом сообщил представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев, на канале которого размещено видео.

Генпрокуратура и Роскомнадзор очередной раз требуют удалить проповедь схиигумена Сергия с моего YouTube-канала <...> Как законопослушный гражданин я сделаю это в течение суток, — подчеркнул он.

Он не стал рассказывать, какие именно высказывания Сергия стали поводом для таких требований.

Ранее Генпрокуратура уже требовала удалить ролик Сергия с YouTube. Как писал NEWS.ru, в видео священник призвал не посещать участки для голосования, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист». Кроме того, по его словам, через поправки в Конституцию будет «узаконена рабовладельческая власть». В ведомстве признали информацию из видео недостоверной.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.