Генпрокуратура потребовала удалить видео Сергия о власти изменников в РФ

Роскомнадзор и Генеральная прокуратура потребовали удалить из YouTube видеоролик с проповедью схиигумена Сергия. На кадрах священник называет руководителей страны изменниками Родины.
Кроме того, он требует, чтобы политики предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим»,
Генпрокуратура и Роскомнадзор очередной раз требуют удалить проповедь схиигумена Сергия с моего YouTube-канала <...> Как законопослушный гражданин я сделаю это в течение суток, — подчеркнул он.
Он не стал рассказывать, какие именно высказывания Сергия стали поводом для таких требований.
Ранее Генпрокуратура уже требовала удалить ролик Сергия с YouTube. Как писал NEWS.ru, в видео священник призвал не посещать участки для голосования, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист». Кроме того, по его словам, через поправки в Конституцию будет «узаконена рабовладельческая власть». В ведомстве признали информацию из видео недостоверной.
Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».
В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен