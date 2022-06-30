Генпрокуратура организовала проверку «резиновых квартир» по всей стране

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Генпрокурор Игорь Краснов подписал приказ о проведении проверок так называемых резиновых квартир по всей стране в связи с махинациями. В Москве найдены уже 70 таких квартир, в которых на площади, например, несколько квадратных сантиметров зарегистрированы 14 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Условия проживания позволяют этим людям регулярно получать пособия, оцениваемые в десятки миллионов рублей ежемесячно. В крупных городах были выявлены многочисленные случаи дробления квартир на микродоли площадью вплоть до 2 кв. см. Мошенников привлекают нигде не работающие и злоупотребляющие спиртным люди, которые за небольшое денежное вознаграждение подписывают документы о дарении, купле-продаже принадлежащего им жилья. Новыми хозяевами таких квартир, как правило, становятся мигранты.

Но приобретается жильё отнюдь не для проживания, что зачастую и нереально на доставшейся им жилплощади. Собственник, получивший даже мизерную долю в квартире, регистрирует в ней многочисленных родственников, которые оформляют различные социальные пособия.

В Москве прокуратура выявила группу лиц, которая с 2021 года приобретала доли в квартирах и дробила их на сотни микродолей — от 250 до 320. После этого в интернете распространялась реклама о помощи по проведению сделки в покупке жилья в столице с последующей регистрацией в Москве.

За вознаграждение от 70 тыс. до 200 тыс. рублей участники группы с помощью входившего в неё нотариуса оформляли фиктивные договоры дарения микродоли на жилую площадь не более нескольких квадратных сантиметров. Покупатели, которыми являлись выходцы из регионов СНГ с российским гражданством, через портал госуслуг прописывали на московские сантиметры практически всех своих родственников.

Так, в Щукино доля в одной из квартир была разделена на микродоли по 2 см каждая. Их приобрели на основании договоров дарения 286 человек, которые получили на членов семей порядка 10 млн рублей соцвыплат, включая бесплатный проезд, компенсацию на оплату телефонов, выплаты многодетным семьям в связи с ростом стоимости жизни и прочее. По данному факту возбуждено уголовное дело, заявлен иск о признании недействительными договоров дарения микродолей.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий собственникам микродолей вселяться в квартиры, если эта доля меньше учётной нормы на человека. Это не касается членов семьи собственника.