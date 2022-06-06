ГД намерена запретить собственникам микродолей вселяться в квартиры

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий собственникам микродолей вселяться в квартиры, если эта доля меньше учётной нормы на человека. Это не касается членов семьи собственника, пишут «Известия».

Инициатива уже прошла первое чтение. Однако её тормозит Минюст, аргументируя тем, что надо защитить право собственности. Одна из авторов инициативы — председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, член комитета по государственному строительству и законодательству Галина Хованская — заявила, что в настоящее время в России остро стоит проблема с микродолями, так как их можно перепродать, вселить жильцов и создать для основного собственника невыносимые условия жизни.

Например, у пожилого человека умерла супруга, и ему осталась в наследство почти вся квартира кроме малой части, которая отошла каким-нибудь родственникам. И ему предлагают: «Заплати $10 тыс., и 3 кв. м твои. Иначе мы кого-нибудь вселим». То есть получается практически шантаж, — пояснила депутат.

Что касается права собственности, то на него никто не покушается. Ею можно владеть и продавать, но жить чужим людям в такой собственности нельзя. На площади микродоли не уместится даже необходимый набор мебели, а общими помещениями, включая кухню, невозможно будет пользоваться, так как пропорциональная ей доля будет ничтожна мала.

Ранее сообщалось, что число арендующих квартиры российских семей выросло до 23% в мае. Всего же спрос на съём жилплощади в этом месяце увеличился на 10–12%.