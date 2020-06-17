Названы самые коррупционные субъекты РФ

https://static.news.ru/photo/d4f2c37c-b100-11ea-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Уровень коррупционной преступности в 2019 году составил в России 21,1 преступления на 100 тысяч населения, в 2018 году показатель составлял 20,8. Об этом говорится в докладе Генпрокурора Игоря Краснова.

Наивысший в стране уровень коррупции выявлен в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. На их территориях коэффициент преступности варьируется в пределах от 29,68 до 26,31, сообщает РИА Новости.

Наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Генеральная прокуратура РФ впервые пополнила Пенсионный фонд (ПФР) за счёт изъятого имущества чиновников на 21,4 млрд рублей в 2019 году. Показатели озвучил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В 2018-м сумма была меньше в десятки раз — лишь 311 млн 237 тыс. рублей. Прежде конфискованное имущество просто обращали в доход государства, а с 1 января 2019-го деньги, нажитые преступным путём, пополняют ПФР.