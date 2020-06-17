Генпрокуратура установила рекорд изъятия имущества чиновников в пользу ПФР

https://static.news.ru/photo/bde2b2be-b0a1-11ea-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ впервые пополнила Пенсионный фонд (ПФР) за счёт изъятого имущества чиновников на 21,4 млрд рублей в 2019 году. Показатели озвучил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации.

В 2018-м сумма была меньше в десятки раз — лишь 311 млн 237 тыс. рублей. Ранее конфискованное имущество просто обращали в доход государства. Но с 1 января 2019-го начали действовать поправки к Бюджетному кодексу. Согласно изменениям, средства, вырученные после реализации изъятой собственности, а также деньги, нажитые преступным путём, пополняют ПФР, говорится на официальном сайте ГП РФ.

Движимым и недвижимым имуществом (автомобилями, яхтами, драгоценностями) занимается Росимущество. Оно организует продажу конфиската. В озвученную ГП сумму не попали взятки деньгами и собственностью, которые также изымаются у осуждённых по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Краснов добавил, что Генпрокуратура РФ выясняет, на какие цели авиакомпании тратят средства, выделенные им из бюджета на преодоление кризиса. По его словам, сейчас авиаперевозчики переживают трудные времена. Задача прокуратуры — проконтролировать получение ими помощи от государства, а также обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами после окончания пандемии.

Говоря о борьбе с экстремизмом, глава надзорного ведомства заявил, что попытки террористических атак за год были выявлены в 24 российских регионах. По его словам, в настоящее время сохраняется высокий уровень подобных угроз.

Генпрокурор отметил, что в связи с этим было уделено повышенное внимание вопросам антитеррористической защищённости особо важных объектов и территорий. Он уточнил, что прокуроры направили в суды около 10 тысяч исков об устранении обнаруженных нарушений.

Ранее стало известно, что генпрокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма. Законопроект подготовлен членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, писал NEWS.ru.