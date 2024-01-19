Генерал-лейтенант ВС РФ раскрыл потери ВСУ на российской линии обороны Ставицкий: ВСУ на линии обороны ВС РФ потеряли более 180 единиц западной техники

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом, сообщил генерал-лейтенант и начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда». В число потерь вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины.

Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley и другие образцы, поставленные Западом, — заявил Ставицкий.

Он добавил, что система оборонительных рубежей, созданная на глубине до 120 км, существенно повысила живучесть войск РФ. Более 400 батальонных районов обороны были подготовлены за восемь месяцев, что является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов.

В том же интервью Ставицкий говорил, что применение новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в ходе специальной военной операции помогло остановить наступления противника. По его словам, инженерные системы показали высокую эффективность.