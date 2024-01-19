Названа система, которая помогла остановить наступление ВСУ Генерал Ставицкий: ИСДМ «Земледелие» успешно останавливали наступление ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Применение новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в ходе специальной военной операции помогло остановить наступления противника, заявил генерал-лейтенант и начальник инженерных войск ВС России Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда». По его словам, инженерные системы показали высокую эффективность.

В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность. Например, ИСДМ «Земледелие». Причем с ее помощью подразделения инженерных войск успешно выполняли поставленные задачи, останавливали наступающего противника, — заявил Ставицкий.

Информационно-аналитическая группа «Джейнс» ранее сообщала об успешном использовании ИСДМ «Земледелие» в ходе СВО. Первая публичная демонстрация этой системы состоялась на военном параде в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также стало известно о планах по созданию в России передовой реактивной системы залпового огня «Возрождение». По словам главы Ростеха, проект основан на технологии системы дистанционного минирования «Земледелие», успешно примененной в зоне специальной военной операции.