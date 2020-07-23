Гейтс раскрыл минимальную дозу вакцины против коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d1f27fa-cce8-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Sandrine THESILLAT/imago-images.de/Global Look Press

Вакцину от коронавируса, скорее всего, придётся принимать дважды, заявил американский миллиардер Билл Гейтс.

Своё мнение Гейтс высказал телеканалу CNBC News, добавив, что приём двух доз препарата ещё больше ограничит доступ людей к вакцине при её появлении.

Кроме того, миллиардер опроверг обвинения в том, что вакцинация от COVID-19 может быть каким-либо образом связана с чипированием.

Как писал NEWS.ru ранее, криминолог Владимир Овчинский рассказал, нужна ли Биллу Гейтсу всеобщая вакцинация и чипирование. Специалист считает, что нет сомнений в желании Билла Гейтса вакцинировать население и контролировать его численность. Однако стоит сомневаться, нужна ли миллиардеру чипизация, если он и так может всех контролировать через операционную систему, основателем которой является.