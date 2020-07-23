Гейтс раскрыл минимальную дозу вакцины против коронавируса

Вакцину от коронавируса, скорее всего, придётся принимать дважды, заявил американский миллиардер Билл Гейтс.
Своё мнение Гейтс высказал
Кроме того, миллиардер опроверг обвинения в том, что вакцинация от COVID-19 может быть каким-либо образом связана с чипированием.
Как писал NEWS.ru ранее, криминолог Владимир Овчинский рассказал, нужна ли Биллу Гейтсу всеобщая вакцинация и чипирование. Специалист считает, что нет сомнений в желании Билла Гейтса вакцинировать население и контролировать его численность. Однако стоит сомневаться, нужна ли миллиардеру чипизация, если он и так может всех контролировать через операционную систему, основателем которой является.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен