ГД рассмотрит законопроект об ответственности для добровольцев СВО ГД рассмотрит проект о наказании для добровольцев за преступления против службы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Государственная дума рассмотрит проект закона, предусматривающий уголовное наказание для добровольцев за преступления против военной службы, пишет РИА Новости. Как сообщил источник агентства, заседание состоится во вторник, 28 ноября.

Коротко об итогах Совета Думы 27 ноября. <...> Пленарное заседание 28 ноября. <...> О распространении на добровольцев СВО уголовной ответственности за преступления против военной службы — первое чтение, — говорится в сообщении.

Законопроект об уголовной ответственности добровольцев в период прохождения воинской службы был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В нем отмечается, что добровольцы обеспечиваются оружием, техникой и другими средствами, участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими ВС РФ, при этом уголовная ответственность за отказ от выполнения боевых задач, утрату военного имущества, добровольную сдачу в плен для них в законодательстве не предусмотрена.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что Дума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Он отметил, что в поправках депутаты предлагают распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.