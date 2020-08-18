ГД рассмотрит закон о запрете пропаганды криминальной субкультуры в Сети

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Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект о запрете в Интернете сайтов с пропагандой криминальной субкультуры. Правовую норму на рассмотрение внёс зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

По словам сенатора, федеральный закон предусматривает, что в Сети будут действовать ограничения на доступ к порталам, в которых содержатся сведения, направленные на формирование и поддержку криминальной субкультуры. Как сказал Башкин, этот механизм поможет оперативно выявлять факты противоправной деятельности в Сети и направлять соответствующие запросы в уполномоченные органы. Они, в свою очередь, смогут идентифицировать нарушающую закон организацию и прекращать её деятельность. Понятия «криминальная субкультура» и «деятельность по поддержке и формированию криминальной субкультуры» правовой нормой вводятся отдельно.

Необходимо общее универсальное определение криминальной субкультуры и деятельности по распространению криминальной субкультуры. В случае принятия закона исчезнет необходимость по каждому случаю проводить длительные судебные разбирательства. Кроме того, у этих сообществ не будет возможности, изменив одну букву в названии, формально уйти из-под запрета, — заметил Башкин.

Сенатор подчеркнул, что в России особую опасность представляют сообщества в Сети, работа которых организуется, как правило, теми, кто находится в исправительных учреждениях. Они влияют на несовершеннолетних и прививают им криминальные ценности.

Законопроект рассматривает понятие «криминальная субкультура» как систему принципов и взглядов, разделяемых группой лиц, которые неформально объединяются для популяризации уголовных традиций и атрибутики уголовного мира. Также пропагандой указанных «ценностей» предлагается признавать факты оправдания криминальной деятельности, принуждение к оказанию финансовой поддержки преступникам, возбуждение ненависти или вражды по отношению к правоохранителям и не только, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией.

Генпрокуратура пояснила, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а её участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

Отмечается, что деятельность данного движения представляет угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Запрет АУЕ, по мнению Генпрокуратуры, позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения.