На Аллу Пугачеву подали в суд «Газпром межрегионгаз» подал в суд на Аллу Пугачеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Компания «Газпром межрегионгаз» подала в суд на певицу Аллу Пугачевой из-за задолженности в размере 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, артистка не оплатила услуги по поставкам газа на один из своих участков, расположенных в Москве. Предполагается, что задолженность накопилась по квитанциям за май и июнь. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом.

Уточняется, что речь идет об участке Аллы Пугачевой в ДСК «Творчество», расположенном в московском поселении Первомайское. Площадь участка составляет около 1,2 тысячи квадратов. Сама артистка пока не подтвердила информацию о задолженности. Как сообщалось ранее, в конце июня суд также рассматривал дело о ее задолженности за аренду участка в Солнечногорске в размере 50 тысяч рублей. Тогда было принято решение не взыскивать долг.

Актер Александр Пашутин ранее заявил, что Пугачеву перестали приглашать на фестивали в России после того, как она покинула страну. В свою очередь продюсер Сергей Лавров считает, что причиной отсутствия приглашений также могли послужить высокие требования певицы относительно гонорара. За один концерт она хочет получать не менее €300 тысяч.