Названа дневная норма фруктов и овощей для предотвращения рака Гастроэнтеролог Ермакова: 400 г овощей и фруктов в день предотвращают рак

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Пищевые волокна, из которых состоят многие фрукты и овощи, снижают риск инфекций и предотвращают некоторые виды рака, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Светлана Ермакова. По ее словам, в день необходимо съедать 400 г фруктов и овощей.

Пищевые волокна, из которых состоят большинство овощей и фруктов, не подвержены воздействию ферментов в верхних отделах ЖКТ. Они играют важную роль в организме: улучшают перистальтику кишечника, служат пищей для кишечных микробов и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет II типа и некоторые виды рака. Кроме того, пищевые волокна снижают риск инфекций и воспалений, — объяснила врач.

Кроме того, во фруктах и овощах содержатся железо, медь, марганец и кобальт, которые полезны для образования и развития клеток крови. Гастроэнтеролог подчеркнула, что в этих продуктах также есть антиоксиданты, помогающие замедлить старение.

Ермакова добавила, что перед походом в магазин можно составить продуктовый список, в котором должны быть овощи и фрукты разных цветов, чем они ярче, тем насыщеннее антиоксидантами. Лучше покупать сезонные фрукты и овощи, потому что они реже подвергаются химической обработке.

Ранее в Госдуме указали на опасность ранних ягод, фруктов и овощей. По словам депутата Госдумы Сергея Лисовского, ранние фрукты либо слишком дорогие, либо опасны из-за содержащейся в них химии.