В Госдуме указали на опасность ранних ягод, фруктов и овощей Депутат Лисовский: ранние фрукты слишком дорогие либо опасны

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Ранние фрукты либо слишком дорогие, либо опасны из-за содержащейся в них химии, заявил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его словам, не стоит покупать такие продукты «с рук», лучше выбирать задекларированные торговые точки. В сезон рисков меньше, так как удобрения дорогие, считает Лисовский.

Я никогда не ем слишком ранние фрукты, потому что они должны быть либо слишком дорогие, либо выращены с использованием таких удобрений и химических веществ, которые накапливаются в ягоде или фруктах. Обычно ранние фрукты и овощи опасны. Либо они должны быть очень дорогие и куплены в понятном месте, которое гарантирует нормального производителя, — заявил он.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее предупредила, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что финики считаются «правильными», если они мягкие, слегка глянцевые, однородного цвета, без налета или кристаллов сахара на поверхности и если они не прилипают друг к другу. По ее словам, не стоит покупать склеенные или слишком блестящие финики — скорее всего, их варили в сладком сиропе, чтобы увеличить срок хранения.