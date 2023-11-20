Гастроэнтеролог рассказала, почему опасно «гнать желчь» Гастроэнтеролог Родионова: «гнать желчь» опасно из-за риска желтухи и панкреатита

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Опустошение желчного пузыря от накопившейся желчи является опасной процедурой для людей, страдающих желчекаменной болезнью, рассказала в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Родионова. По ее словам, попытки «гнать желчь» могут привести к серьезным осложнениям, таким как механическая желтуха или острый билиарный панкреатит.

Как подчеркнула специалист, при наличии камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках «гнать желчь» нельзя, так как это может усугубить болезнь вплоть до возникновения необходимости хирургического вмешательства.

Врач рассказала, что в норме желчь вырабатывается печенью, откуда поступает в желчный пузырь. В процессе пищеварения он сокращается, а накопившаяся желчь порционно поступает в тонкий кишечник, участвуя в процессе переваривания жиров и жирорастворимых витаминов. При желчегонных процедурах скопившаяся желчь одновременно поступает в кишечник, что повышает на него нагрузку, но через несколько часов вся желчь возвращается в желчный пузырь через кишечник и печень за счет циркуляции желчных кислот. Таким образом, манипуляция не решает проблему застоя в желчном пузыре.

Врач предупредила, что, если человека беспокоят такие симптомы, как тошнота и горечь во рту, а также боль и тяжесть в правом подреберье, нужно обратиться за консультацией к врачу-гастроэнтерологу. Сегодня «гнать желчь» с помощью так называемой очистки печени считается устаревшим методом лечения заболеваний желчевыводящей системы.

При проблемах с желчным пузырем и желчевыводящими путями используются современные лекарственные средства, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что о заболеваниях печени могут свидетельствовать такие симптомы, как пожелтение кожи и увеличение живота. Также, по словам специалиста, признаком проблем с печенью является появление синяков на теле.