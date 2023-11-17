Врач перечислил основные признаки заболеваний печени Врач Хухрев: желтая кожа и увеличенный живот свидетельствуют о больной печени

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О заболеваниях печени могут свидетельствовать такие симптомы, как пожелтение кожи и увеличение живота, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Также, по его словам, признаком проблем с печенью является появление синяков на теле.

Если у человека проблемы с печенью, он начинает в прямом смысле желтеть, становится такого канареечного желто-зеленого цвета. Это происходит, если нарушается производство и выделение билирубина, который является основным желчным пигментом в составе желчи, — пояснил врач.

О серьезном поражении печени также говорит увеличение живота в объеме, продолжил специалист. Он отметил, что это происходит в связи с болезненным увеличением в размерах самого органа, а также за счет асцита — скапливания жидкости в брюшной полости.

Эксперт напомнил, что печень в организме выполняет функции по выводу токсинов, выработке желчи, а также по синтезу белков, отвечающих за свертываемость крови.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что полный отказ от употребления алкоголя положительно скажется на состоянии печени. Специалист подчеркнула, что многие любители спиртосодержащих напитков страдают от ожирения печени, которое возникает на фоне употребления спиртного.