Гастроэнтеролог рассказала, можно ли «почистить печень» с помощью диеты Гастроэнтеролог Феклистова: «чистка печени» с помощью диеты является мифом

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«Почистить печень» с помощью яблок, сельдерея, лимонов или других продуктов нельзя, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова. Медик добавила, что детоксикация данного органа — сложный биохимический процесс, не поддающийся влиянию извне, в том числе «чистке».

Чистка печени яблоками, сельдереем, урбечем, хлопьями с растопропшей, лимоном и маслами невозможна. Печень —химическая лаборатория с огромным количеством процессов, в том числе детоксикации. Сбой последней происходит только при серьезных повреждениях. Например, при циррозе, когда часть клеток заменяет соединительная ткань. В других случаях печень самостоятельно справляется со своими задачами, без дополнительных влияний на нее, — подчеркнула Феклистова.

Она отметила, что так называемой «чисткой» можно только навредить печени. Например, бесконтрольным приемом БАДов, в том числе растительного происхождения, которые могут обладать токсическим воздействием на орган.

Так же голодание или «разгрузочные» дни на постоянной основе могут стать фактором риска желчекаменной болезни. Желчегонные препараты назначаются только врачом. Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой. Откажитесь о вредных привычек, — подытожила Феклистова.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что при гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например, треску или морского окуня. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.