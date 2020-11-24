Гастроэнтеролог объяснил, почему детям полезно давать какао

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Какао-напиток имеет «полезные бонусы» и может стать хорошей заменой некоторым вредным продуктам. Об этом NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Не многие знают, что в какао содержится большое количество антиоксидантов. Благодаря им из организма выводятся опасные вещества, улучшается кровообращение в головном мозге. Также от вкусного напитка повышается настроение. Поэтому не зря в детских садах и школах в меню обязательно присутствует какао.

Нужно понимать, что полезен не гранулированный напиток, который просто заливается кипятком. Все полезные свойства находятся именно в какао порошке, требующем варки. Если делать этот напиток ребёнку один-два раза в неделю, он будет приносить определённые бонусы. В какао порошке есть полезные микроэлементы помимо различных органических кислот. Этот напиток может стать хорошей альтернативой газировке, если, конечно, он нравится ребёнку, — пояснила Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог уточнила, что чаще двух раз в неделю давать юным россиянам какао не нужно. В противном случае возможны негативные последствия. Кстати, в процессе приготовления в него можно добавлять чайную ложку сахара — это не навредит детскому организму. Также специалист заключила, что питание у детей в целом должно быть максимально разнообразным. Помимо какао малышам и школьникам нужно готовить фруктовые соки и компоты.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи настоятельно порекомендовали в этом году из-за пандемии отказаться от некоторых новогодних традиций. В частности, не заказывать домой аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. По мнению медиков, такое мероприятие имеет повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому психолог порекомендовала родителям заменить желанное поздравление видео-форматом или устроить со своим малышом игру.