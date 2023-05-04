Гастроэнтеролог назвал главную опасность плохо приготовленного шашлыка Гастроэнтеролог Вялов: пережаренное мясо может привести к раку желудка

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Шашлык относится к числу нормальных и здоровых блюд, если речь идет о доброкачественном и не пережаренном мясе, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, если мясо хорошо прожаривается, то этого достаточно, чтобы убить в нем всех микробов, в обратном случае существует риск подцепить кишечную инфекцию. Врач подчеркнул, что плохо приготовленное мясо может привести к онкологии.

Некоторые виды мяса, особенно свинина, могут содержать паразитов. Если их съесть, образуются кальцинаты в мышцах, и мышцы начинают болеть. Лучше пережарить, чем недожарить, но лучше всего есть нормально прожаренный шашлык, — отметил Вялов.

Однако врач напомнил, что проблемы со здоровьем могут также возникнуть из-за пережаренного шашлыка.

Потенциально, чем больше черноты съесть, тем больше нарушится работа желудка, а если есть такую пищу регулярно, то в перспективе это приведет к раку желудка. Если такой шашлык заедать твердой пищей, например свежими овощами, это вдвойне усиливает механическую нагрузку на желудок. Если мы берем приготовленные на решетке или шампурах овощи, мы получаем двойную порцию канцерогенов. А во время жарки овощей мы убиваем клетчатку, поэтому никакой пользы для кишечника [это не приносит], — добавил Вялов.

Ранее шеф-повар Николай Крюков рассказал, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо проверить его на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также выяснить, является ли продукт размороженным.