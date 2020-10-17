Галкин назвал заказной «похабенью» программу Кеосаяна

Юморист Максим Галкин назвал заказной «похабенью» программу «Международная пилорама» на НТВ. Её ведёт режиссёр и муж главреда RT Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.
Своим мнением артист
Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака, — написал Галкин.
Ранее юморист выпустил в своём Instagram мини-пародию на президента Владимира Зеленского. Ролик посвящён теме «пяти важных вопросов», которые ранее инициировал украинский глава государства. Однако жителей Незалежной шутки не рассмешили, писал NEWS.ru. Получилось «не смешно и не похоже», констатируют они.