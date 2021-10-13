Футуролог дал совет властям, как помочь россиянам хорошо жить

Член Ассоциации футурологов Александр Кононов в комментарии для NEWS.ru пояснил, что нужно сделать российской власти для того, чтобы простым людям хорошо жилось. По мнению эксперта, главная проблема россиян в том, что правительство страны всегда недооценивает важность оппонирования оппозиции.

Оппозиция всегда пугает, запугивает, говорит, что всё неправильно и нехорошо. На самом деле, выдавая общецивилизационные недостатки за сугубо российские, они создают впечатление, что наша страна хуже всех, — отмечает Кононов.

По его словам, сейчас также очень много людей, которые зарабатывают в соцсетях, постоянно придумывая сюжеты про грядущий апокалипсис. При этом они не осознают вред, который они наносят, вызывая страхи и волнения.

Нашу страну дважды разрушали такими информационными атаками и бредовыми идеями. А наши власти будто бы ничему не научились после этого, а нужно оппонировать таким вот разрушительным идеям, — рассказывает футуролог.

Чтобы россиянам жилось хорошо, Кононов предлагает, во-первых, показывать глупость всех апокалиптических и разрушительных выводов. Также нужно говорить о том, что с вызовами нужно работать, что жизнь полна вызовов и сложна. Надо противостоять деморализаторам, можно даже не персонифицируя их, а просто противостоя тем идеям, которые они продвигают.

Надо помнить, что наша цивилизация ещё не достигла того уровня, чтобы со всем справится и решить все проблемы. Мы издаём законы, которые позволяет нам наш интеллект и наш уровень. На мой взгляд, основная наша проблема состоит в том, что власть ротозействует, позволяя оппозиции внедрять разрушительные идеи в общество, — заявил специалист.

Он напомнил, что в советские времена была стабильность, поэтому сейчас нужно восстановить систему оппонирования пораженческим идеям и оппозиционным, всё это надо разоблачать. Нужна общая система идеологической безопасности, которой в стране нет, подчеркнул футуролог.

Ранее член президиума Совета по внешней оборонной политике футуролог Евгений Кузнецов заявил, что искусственный разум, создание которого прогнозируют примерно к 2070 году, в конечном итоге начнёт относиться к людям как к домашним питомцам, о которых нужно заботиться и которые никак не влияют на развитие хозяина.