ФСБ запретила Сафронову поздравить мать с днём рождения

https://static.news.ru/photo/c1dc7132-153e-11eb-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшему журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, не разрешили позвонить матери в день её рождения.

Иван просил следователя следственного управления ФСБ разрешить ему позвонить маме, дабы поздравить её с днём рождения. Следствие ему в этом отказало, — рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

По его словам, в ответе ведомства говорилось, что звонок матери мужчина может использовать для «скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию», передаёт РИА Новости.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Сам Сафронов считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал своего советника Ивана Сафронова профессионалом и журналистом с прекрасными источниками, которых он не раскрывал. Он допустил, что публикации Сафронова могли раздражать некоторых чиновников, но усомнился в намерениях журналиста «напакостить интересам России». Рогозин также выразил надежду на то, что приговор суда Сафронову будет оправдательным.