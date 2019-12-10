https://static.news.ru/photo/d83a0f42-1b26-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов на территории России. Они пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек, ликвидировали 32 и задержали более 240 боевиков.

В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников, — цитирует «Интерфакс» Бортникова.

По данным НАК, члены 78 ликвидированных ячеек международных террористических организаций планировали теракты и нападения на правоохранителей. По словам Бортникова, активность таких ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах РФ.

Как писал NEWS.ru, МВД РФ сообщило о задержании с начала года 14 участников боевых действий за рубежом, вернувшихся в Россию. По фактам участия в террористической деятельности правоохранители возбудили около 400 уголовных дел. В ведомстве подчеркнули, что террористы продолжают использовать Сирию в качестве плацдарма, координирующего деятельность «спящих» ячеек джихадистов.