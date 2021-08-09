ФСБ опубликовала доказательства подготовки нападения Японии на СССР

ФСБ рассекретила ещё один документ, касающийся подготовки Японии к войне с СССР. В нём даются рекомендации относительно пыток военнопленных, сообщает РИА Новости.

Документ носит название «Руководство по службе секретной войны». Он был подготовлен исследовательским отделом Генштаба Японии. В нём говорится, что пытки должны применяться к пленным так, чтобы это не имело «дурных последствий» для Японии. В частности, на их телах не должно оставаться следов.

При этом отмечается, что пытать следует таким образом, чтобы допрашиваемый мог избавиться от физических страданий только путём дачи правдивых показаний. В документе также говорится , что после пытки пленного необходимо убедить, что её применение — вполне естественная мера.

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала документ о допросе последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада. В январе 1938 года он отдал приказ привести части 3-й армии в боевую готовность на случай возникновения боевых действий с СССР. Это произошло во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Специалисты считают, что в то время Япония проводила масштабную «разведку боем», оценивая надёжность обороны советских военных. Тогда боевые действия продолжались две недели и закончились победой Красной армии.