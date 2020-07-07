ФСБ хочет доказать отсутствие связи госизмены с деятельностью Сафронова

https://static.news.ru/photo/8a458490-c14a-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

ФСБ пытается доказать отсутствие связи между госизменой Ивана Сафронова и его журналистской деятельностью, сообщает адвокат подсудимого Иван Павлов.

Мы видим, что следствие пытается доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, это их главная задача, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что Сафронов был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом.

Работать в «Роскосмосе» бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не связано с его журналисткой деятельностью.