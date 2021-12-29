Forbes назвал имена самых разбогатевших в 2021 году россиян

Рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд, сообщается на сайте журнала Forbes. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.

В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлёк на рынке $1 млрд. Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года, после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей, — говорится в сообщении.

Состояние Бакальчук увеличилось благодаря переоценке Wildberries, теперь компания показывает почти двукратный рост оборота в сравнении с прошлым годом. Кроме того, влияние на стоимость ретейлера оказало успешное IPO Ozon, основного конкурента компании.

В топ самых успешных российских предпринимателей также вошли глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (+$6,83 млрд), директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$6,44 млрд), член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (+$4,35 млрд), руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+$4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (+$3,42 млрд), акционер ЛУКОЙЛа и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун (+$3,41 млрд).

Ранее американец Илон Маск был назван самым богатым человеком за всю историю подсчётов Forbes. В октябре состояние предпринимателя увеличилось до $270 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости акций его компании Tesla.

Акции Tesla подорожали почти на 13% после новостей о сделке компании с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla превысила $1 трлн. Таким образом, состояние Илона Маска по итогам закрытия торгов в понедельник составило $271,3 млрд, увеличившись на $41,7 млрд.