Фонд президентских грантов меняет форматы проектов из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/620f4a08-86ba-11ea-b268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фонд президентских грантов/facebook.com

Фонд президентских грантов из-за коронавируса согласовал изменение форматов и перенос сроков мероприятий некоммерческих организаций (НКО). Перемены коснулись более чем 900 проектов из почти 5 тысяч.

В регионах вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий, связанные с пандемией, это, безусловно, отражается на повседневной работе организаций, которые получили президентские гранты: многие вынуждены переносить, а то и вовсе отменять запланированные мероприятия, — цитирует ТАСС пресс-службу фонда.

Там уточнили, что для НКО не станут репутационными потерями результаты проектов, если не удастся достичь заявленных изначально количественных показателей. Также в фонде призвали получателей грантов по возможности переводить мероприятия в режим онлайн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодёжные проекты концентрируются в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Это три основные статьи, на которые выделяются средства из Фонда президентских грантов. Как рассказал в интервью NEWS.ru начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, в России очень много инициативной молодёжи.