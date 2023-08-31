Флорист объяснила, как уберечь букет от повреждений по дороге на линейку Флорист Сафронова: для сохранности букет на 1 сентября можно обернуть в газету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета может стать хорошим материалом для того, чтобы упаковать цветочный букет и ребенок смог донести его в сохранности до учителя на линейке по случаю 1 сентября, поделилась в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Бумагу можно скрепить с помощью степлера и скотча, а на подходе к школе снять ее.

Аккуратно упакуйте букет в газету, закрепите скотчем, степлером так, чтобы букет был закрыт. И уже в школе аккуратно снимите газету, букет замечательно сохранится, — советует Сафронова.

При этом флорист отметила, что цветочных салонах есть специальные коробки, которые позволяют букетам не мяться и не ломаться. Также Сафронова отметила, что небольшие букеты можно поставить в воду и убрать в холодильник, что позволит цветам сохраниться подольше. Но не стоит класть цветы в морозилку.

Ранее родители учеников одной из школ московского района Бескудниково получили в классных чатах сообщение о том, что им запрещено посещать линейку 1 сентября. В тексте сообщения, содержащем ссылку на приказ Департамента образования столицы, данное ограничение объясняется соображениями безопасности.