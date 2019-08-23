https://static.news.ru/photo/b9a3f51c-c66b-11e9-a17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Книга рекордов России зафиксировала флешмоб, прошедший в Москве в честь 350-летия Государственного флага. Более тысячи человек растянули на проспекте Академика Сахарова гигантский триколор. Размер полотна составил более 2500 кв. м.

Здесь же до 18:00 гостей ждут на концерте «Герои рядом с нами». На сцену выйдут группы «Сурганова и оркестр» и «Земляне», а также Валерия, Тимати и Григорий Лепс, сообщает сайт столичной мэрии.

Торжества в честь Дня Государственного флага проходят на 33 городских площадках. Так, на площади Славы в Кузьминках и у станции метро «Митино» юные посетители смогут создать авторские принты для футболок. На площади Революции мастер-классы будут посвящены уходу за полезными растениями и пряными травами. А в Камергерском переулке детям и подросткам помогут собрать с друзьями собственную рок-группу.

Не обойдётся и без кулинарных классов. На площади Революции будут варить уху, готовить ленивые голубцы и рассольник. На Ореховом бульваре, Профсоюзной и Святоозёрской улицах научат печь медовые ковриги с изюмом, а также варить солянку по-старомосковски.

Ранее News.ru писал, что половина Россиян, не знает, как выглядит российский флаг. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 50% респондентов не смогли расставить цвета триколора в правильной последовательности. В то же время подавляющее число опрошенных заявили, что испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России.