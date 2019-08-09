https://static.news.ru/photo/1c726dc2-bb63-11e9-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный молодой человек поднял флаг Украины во время санкционированного митинга, который проходит на проспекте Сахарова в Москве.

Окружающие назвали мужчину «провокатором» и потребовали убрать флаг. В ответ он заявил, что гордится своей страной и Майданом.

Ранее организаторы митинга оппозиции обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях. Они утверждают, что юрист Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. В ГУ МВД России по Москве призвали жителей столицы не допускать нарушений общественного порядка, писал News.ru.