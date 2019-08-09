Неизвестный молодой человек поднял флаг Украины во время санкционированного митинга, который проходит на проспекте Сахарова в Москве.
Окружающие назвали мужчину «провокатором» и потребовали убрать флаг. В ответ он заявил, что гордится своей страной и Майданом.
Ранее организаторы митинга оппозиции обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях. Они утверждают, что юрист Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. В ГУ МВД России по Москве призвали жителей столицы не допускать нарушений общественного порядка, писал News.ru.