Руководитель крупного фитнес-центра в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе.
Как
Он также развеял миф о вредности всех жирных продуктов. Жиры из рыбы или орехов необходимы для нормального метаболизма.
Ну и самое главное, сколько не тренируйся, кубики пресса не увидеть, если не избавиться от лишнего веса и жира на животе. А для этого нужна диета.
Как писал NEWS.ru, диетолог Морин Стори заявил, что полезна даже картошка фри, из которой организм легко усваивает калий.
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