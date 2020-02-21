https://static.news.ru/photo/75d10d7a-54a5-11ea-be45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель крупного фитнес-центра в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе.

Как сообщает журнал Focus, по мнению Гюнеса, главное для похудения — обеспечить дефицит калорий. При этом в какое время суток и какие продукты получает организм — неважно.

Он также развеял миф о вредности всех жирных продуктов. Жиры из рыбы или орехов необходимы для нормального метаболизма.

Ну и самое главное, сколько не тренируйся, кубики пресса не увидеть, если не избавиться от лишнего веса и жира на животе. А для этого нужна диета.

Как писал NEWS.ru, диетолог Морин Стори заявил, что полезна даже картошка фри, из которой организм легко усваивает калий.