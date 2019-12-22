Врач-диетолог Морин Стори рассказала, что картошка фри может быть полезна для здоровья. По её словам, калий из этого продукта усваивается так же хорошо, как и из специальных препаратов.
Это вещество помогает контролировать давление,
На самом деле пищевая ценность картошки фри довольно велика, — подчеркнула она.
При этом жарка — не самый полезный способ обработки картошки, так как он приводит к образованию большого числа канцерогенов. Лучшим вариантом будет запечённый в мундире или варёный продукт, отметила она.
Однако не стоит есть такое блюдо горячим: при остывании в картофеле образуется резистентный крахмал, который превращается в сахар медленнее.
Ранее NEWS.ru писал, что Украине пришлось импортировать картофель из России из-за низкого урожая этого овоща. Доля картошки из Белоруссии достигает 32%, из Нидерландов — 19%, а из Египта — 15%. Эксперты утверждают, что Киев закупает российские культуры под видом белорусских.
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