https://static.news.ru/photo/abcdabec-24fb-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Врач-диетолог Морин Стори рассказала, что картошка фри может быть полезна для здоровья. По её словам, калий из этого продукта усваивается так же хорошо, как и из специальных препаратов.

Это вещество помогает контролировать давление, передаёт НТВ.

На самом деле пищевая ценность картошки фри довольно велика, — подчеркнула она.

При этом жарка — не самый полезный способ обработки картошки, так как он приводит к образованию большого числа канцерогенов. Лучшим вариантом будет запечённый в мундире или варёный продукт, отметила она.

Однако не стоит есть такое блюдо горячим: при остывании в картофеле образуется резистентный крахмал, который превращается в сахар медленнее.

Ранее NEWS.ru писал, что Украине пришлось импортировать картофель из России из-за низкого урожая этого овоща. Доля картошки из Белоруссии достигает 32%, из Нидерландов — 19%, а из Египта — 15%. Эксперты утверждают, что Киев закупает российские культуры под видом белорусских.