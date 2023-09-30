Национальное фитнес-сообщество назвало одну из главных проблем отрасли Национальное фитнес-сообщество призвало Мишустина ввести мораторий на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из самых затратных статей расходов для предприятий в области фитнеса является аренда, составляющая до 30% от общего объема выручки, кроме того, ряд спортзалов находится на территории городских ТЦ, где тарифы — одни из самых высоких на рынке, рассказала NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что организация направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой оказать отрасли господдержку, в том числе в виде снижения налогов на землю и имущество при предоставлении помещений арендаторам из фитнес-индустрии. Документ имеется в распоряжении NEWS.ru.

Снижение налогов на землю и имущество при предоставлении помещений арендаторам из фитнес-отрасли. Увеличение вдвое действующего срока внесения авансовых платежей по налогу на имущество. Отказ от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения. Введение субсидий на процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости. Введение моратория на увеличение тарифов на коммунальные услуги до конца 2025 года. Повышение доступности кредитования, — говорится в документе.

В обращении также отмечается, что «введение данных мер будет способствовать решению проблем заблаговременной коммуникации между владельцами коммерческой недвижимости и представителями фитнес-отрасли, благодаря чему появится возможность избежать принципиальных дорогостоящих ошибок на этапе проектирования застройки».

Положительное решение вопроса обеспечит развитие городских агломераций, окажет стимулирующее влияние на стабильный рост фитнес-отрасли, которая выходит из кризиса 2020–2022 годов, связанного с пандемией коронавируса, и последующих кризисных явлений, — отмечается в тексте письма.

Ранее в Национальном фитнес-сообществе рассказали NEWS.ru, что только 23,9% российских компаний в полном объеме оплачивают сотрудникам занятия спортом. В организации отметили, что 68,9% работодателей компенсируют персоналу часть стоимости клубной карты — от 20% до 50%, «совсем не оплачивают» занятия фитнесом 7,2%.