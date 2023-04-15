Названа доля компаний, оплачивающих сотрудникам занятия фитнесом Национальное фитнес-сообщество: 23,9% компаний в РФ полностью оплачивают сотрудникам занятия спортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 23,9% российских компаний в полном объеме оплачивают сотрудникам занятия спортом, рассказали в Национальном фитнес-сообществе. Результаты исследования имеются в распоряжении NEWS.ru. В организации отметили, что 68,9% работодателей компенсируют персоналу часть стоимости клубной карты — от 20% до 50%, «совсем не оплачивают» занятия фитнесом 7,2%.

В полном объеме оплачивают занятия своим сотрудникам всего лишь около 23,9% компаний. Около 68,9% используют долевое участие, оплачивая часть стоимости клубной карты — в размере от 50% до 20%. Совсем не оплачивают 7,2%, сотрудники платят сами, получая выгодные условия по корпоративному контракту, где стоимость ниже, чем в случае с обычной клубной картой, — руководитель просто объединяет коллектив без вложений, — рассказала NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она добавила, что на фоне «обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций, а также ухода крупнейших компаний с рынков РФ» в отрасли упали продажи корпоративных контрактов. Силина подчеркнула, что в среднем в первом квартале 2023-го показатели в данной области сократились по сравнению с аналогичным докризисным периодом на 17%.

Около 53,9% игроков рынка фитнес-услуг в структуре общей выручки имеют только 3% от корпоративных контрактов. Порядка 26,8% представителей отрасли заявили, что в составе общей выручки всего около 5,9% приходится на долю корпоративных контрактов; 11,4% сообщили о показателе в 15%. И только 7,9% представителей отрасли говорят о 20–25% выручки от корпоративных контрактов, — отметила Силина.

79,2% участников рынка рассказали, что с ними не связывались компании, желающие проводить на базе клубов внутренние соревнования или производственную гимнастику для своих коллективов.

79,2% участников фитнес-бизнеса РФ заявили, что нет компаний, запрашивающих данные опции; 13,2% отметили, что таких клиентов около 3%; 7,6% игроков заявили о 9%. Многие предприниматели и руководители компаний с развитой спортивной культурой отметили существенное повышение индекса лояльности сотрудников и увеличение производительности труда, — подытожила Силина.

Ранее Национальное фитнес-сообщество направило главе правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило о льготах для спортклубов. Документ есть в распоряжении NEWS.ru. В частности, представители индустрии рассчитывают, что кабмин и профильные министерства внесут поправки в перечень отраслей, имеющих право на льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых, а также на каникулы и иные преференции.