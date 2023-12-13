Фитнес-сообщество предложило Путину внедрить семейные карты для спортклубов Глава Фитнес-сообщества Силина призвала внедрить в РФ семейные карты спортклубов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Семейные карты», компенсирующие россиянам и их детям часть затрат на любые физкультурно-оздоровительные услуги, стоит ввести в РФ с 2024-го, рассказала в письме президенту РФ Владимиру Путина глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина (документ имеется в распоряжении NEWS.ru). В послании говорится, что введение данной меры приурочено к объявленному в 2024-м «Году семьи».

На наш взгляд, необходимо субсидирование от 25% до 35% стоимости абонементов и клубных карт, а также любых допуслуг, реализуемых физкультурно-оздоровительными организациями в рамках «Семейной карты», ориентированной на занятия родителей и их детей. Причем важно предоставление таких субсидий на приобретение услуг по карте каждым членом семьи, — добавила в комментарии NEWS.ru Силина.

По ее словам, «Семейная карта» способна привлечь в отрасль до 500 тысяч клиентов спортклубов к 2026-му. Собеседница подчеркнула, что среди 1000 организаций, входящих в сообщество, только 12,9% приобретаемых абонементов приходится на семейный фитнес.

В то же время в настоящий момент фитнес-отрасль заинтересована в повышении мотивации занятиями физкультурой семьями, в среднем порядка 89,4% организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, готовы внедрить преференциальные программы и мероприятия, ориентированные на семейные занятия, — рассказала Силина.

Ранее в Национальном фитнес-сообществе рассказали NEWS.ru, что только 23,9% российских компаний в полном объеме оплачивают сотрудникам занятия спортом. В организации отметили, что 68,9% работодателей компенсируют персоналу часть стоимости клубной карты — от 20% до 50%, «совсем не оплачивают» занятия фитнесом 7,2%.