ФИПИ опубликовал изменённые проекты заданий для ОГЭ в 2021 году

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Несмотря на то, что основной государственный экзамен в 2020 году не проводился из-за пандемии коронавируса, проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) для ОГЭ в 2021 году изменились. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Проекты документов, которые определяют порядок и содержание КИМ экзамена в 2021 году опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), разместив на сайте материалы по 14 предметам.

КИМ уже существенно обновили для проведения ОГЭ в 2020 году. В них учитывался переход на проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Основной особенностью при этом стало усиление практического характера заданий. Кроме того, ввели и новые задания, которые нацелены на то, чтобы проверять навыки анализа информации, а также способность учащихся формулировать и аргументировать своё мнение, а также рассуждать на ряд тем.

ОГЭ в 2020 году проведен не был из-за эпидемиологической ситуации. Тем не менее в проекты КИМ 2021 года внесён ряд изменений по сравнению с КИМ, разработанными для проведения экзаменов в 2020 году, — поясняется в сообщении.

КИМ по нескольким предметам дополнился новыми заданиями, а некоторые из них объединили в одно. Например, в КИМ ОГЭ по литературе стало не четыре задания, а пять. Прибавился один вопрос базовой сложности, который требует проанализировать самостоятельно выбранный отрывок из списка произведений.

Число заданий увеличилось и в КИМ ОГЭ по истории. Теперь их не 21, а 24. В экзамен добавились три задания, на которые нужно дать краткий ответ. Они призваны проверить знания по всеобщей истории. А вот в КИМ по физике стало больше вопросов, на которые нужно дать развёрнутый ответ. В него добавилась одна качественная задача. Не изменилась структура содержания КИМ ОГЭ по русскому языку, географии и информатике.

КИМ ОГЭ являются основой для составления экзаменационных материалов. Их всегда публикуют до начала учебного года, а затем они проходят экспертные обсуждения. Нужны они для того, чтобы учителя и будущие участники ОГЭ могли составить представление о том, что их ожидает на экзаменах в новом учебном году.

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