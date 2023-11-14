Финансовый эксперт дала советы, как сэкономить на еде Финансовый эксперт Коннова: ходить по продуктовым магазинам лучше в наушниках

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Чтобы сэкономить на еде, следует ходить по продуктовым магазинам в наушниках, включив динамичную музыку, посоветовала финансовый консультант Ирина Коннова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что в супермаркетах зачастую специально включают умиротворяющие мелодии: так покупатель дольше пробудет у полок и совершит больше ненужных покупок.

В супермаркетах часто играют медленные умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках, — пояснила консультант.

Кроме того, следует осознанно подходить к перекусам вне дома. Так, вместо булочки и чашки кофе Коннова советует сходить в столовую и полноценно поесть или взять недорогое блюдо в кафе. Таким образом человек получит сбалансированный прием пищи за столько же, сколько потратит на нездоровый и несытный перекус.

Эксперт при этом не согласилась с мнением, что нужно обязательно готовить дома. По ее словам, вместо траты времени на готовку и продумывание меню на неделю можно попробовать покупать готовые рационы. Кроме того, не стоит покупать продукты про запас. Коннова отметила, что предложение двух товаров по цене одного побуждает приобрести больше необходимого. Консультант советует покупать столько продуктов, сколько необходимо на данный момент. Также лучше не брать в магазины детей: им сложнее отказать, предупредила эксперт.

Большинство лишних трат связаны с отсутствием времени на осознанный поход в магазин. Когда мы торопимся, у нас нет возможности внимательно читать этикетки и анализировать промоакции, — заключила Коннова.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что одной из уловок продавцов, заставляющих покупать больше товаров, является завышение цен. По его словам, после поднятия стоимости до максимума покупателю предложат существенную скидку.