«Фиктивный экстремизм»: еще одному адвокату Навального предъявили обвинения Адвокату Ольге Михайловой предъявили обвинения в экстремизме

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что ей заочно предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. Юристка назвала это безумным бредом и передала «особый привет» журналистам, заранее знавшим о «беспрецедентной атаке на всех адвокатов Навального». Она заверила, что никого не сдавала и «никуда не сбегала», хотела оставаться в РФ и защищать клиентов до конца, но возвращаться в тюрьму бессмысленно.

Сегодня мне предъявили заочное обвинение. Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году. Следователи те же, что и по всем его делам. Мастера экстра-класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм, — написала Михайлова.

Она посетовала на то, что ее обвиняют в экстремизме из-за защиты Навального. Суд над ним Михайлова назвала закрытым для публики спектаклем.

Она стала четвертым адвокатом политика, столкнувшимся с уголовным преследованием. В декабре прошлого года суд продлил аресты адвокатам Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. Они пробудут в СИЗО до 13 марта 2024 года. Слушания прошли в закрытом режиме и по отдельности.