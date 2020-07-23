Фигуранты дела о гибели главы Total во Внуково получили реальные сроки

https://static.news.ru/photo/4a3599cc-cd10-11ea-abe3-fa163e074e61_660.jpg Александр Круглов (слева) Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Трёх фигурантов дела о катастрофе самолёта Falcon в столичном аэропорту Внуково приговорили к срокам от пяти до шести лет. Об этом сообщило РИА Новости из Солнцевского суда.

Авиакатастрофа во Внуково случилась в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. Самолёт Dassault Falcon 50EX, в котором находились два пилота, бортпроводник и глава Total, при разбеге столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной. В результате он упал и загорелся. Все четыре человека погибли. Среди погибших был глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. В катастрофе были обвинены сотрудники аэропорта.

В 2017 году приговоры были вынесены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденёву. Позже их амнистировали.

23 июля на скамье подсудимых оказался руководитель полётов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяют нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают.

Назначить <...> Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой — в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — цитирует агентство приговор.

Ранее NEWS.ru писал, что в октябре 2018 года французская Unijet, эксплуатирующая самолёт Falcon 50 EX, заключила мировое соглашение по искам к аэропорту Внуково. Аэропорт и Государственная корпорация по организации воздушного движения в России должны были выплатить более €6,7 млн и $1280. Компания получила только часть этих средств. Она попросила суд отложить слушания, отметив, что при получении полной выплаты откажется не только от этого иска, но и от претензий в другом деле, касающихся данной катастрофы.