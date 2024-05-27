Фигуранта по делу экс-замминистра обороны оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина, который проходит по делу Иванова

Фото: t.me/moscowcourts*

Александр Фомин

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Александра Фомина, который проходит фигурантом по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает РИА Новости. Фомин является соучредителем ООО «ОлимпСитиСтрой».

Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласил решение судья.

В ходе заседания представитель защиты попросил приобщить к рассмотрению некоторые материалы, в числе которых благодарности от РПЦ, губернаторов некоторых регионов, правительств ДНР и ЛНР, а также органов СК. Фомин получил их за строительство и благотворительность во время эпидемии ковида и спецоперации.

Сам бизнесмен отметил, что является ветераном труда и ветераном боевых действий. Адвокаты просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, суд первой инстанции «принял формальное решение».

По версии следствия, Фомин оказывал имущественные услуги Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам «в виде освобождения от обязанности оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом здания». Его обвиняют в даче крупной взятки.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщил, что бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, чей арест утвердил 235-й гарнизонный военный суд, ни в чем не виноват. По словам юриста, после второго отказа в домашнем аресте его подзащитный держится стойко и чувствует себя хорошо.