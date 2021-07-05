Федерация мигрантов раскритиковала заявление главы «Мираторга»

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение главы «Мираторга» Виктора Линника по снижению потока иностранной рабочей силы в Россию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Снижать квоты иностранным гражданам ради повышения зарплат россиян нецелесообразно. Большинство иностранцев зарабатывают больше денег, так как им необходимо содержать семьи в родной стране.

Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, поэтому тут что-то не то с комментарием Линника, — сообщил Коженов.

Кроме того, высказывание главы агропромышленного холдинга говорит о том, что он не понимает процессов трудоустройства мигрантов в России. Их общее соотношение по сравнению с числом россиян абсолютно ничтожно. Если говорить про квотирование визовиков, то их всего 1% и сокращать и так незначительное количество работников было бы непонятным решением, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что мигранты в РФ начнут подписывать «соглашение о лояльности». Подписывая его, мигрант подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил.