Мигранты в РФ начнут подписывать «соглашение о лояльности»

«Соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности начнут подписывать иностранцы при въезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В МВД пояснили , что введение такого соглашения предусмотрено концепцией нового проекта федерального закона в сфере миграции. Данный инструмент предполагается использовать в качестве меры административного воздействия для информирования граждан о правилах въезда, выезда, пребывания на территории РФ и привлечения к трудовой деятельности, а также об ограничениях, запретах и последствиях их несоблюдения.

Подписывая «соглашение о лояльности», мигрант подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил. Кроме того, с него возьмут согласие об оплате расходов в случае высылки из страны при нарушении правил.

Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно с подачей заявления о выдаче (оформлении) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме, — сообщили в МВД.

В проекте закона также предусматривается обязательное дактилоскопирование приезжих.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработало проект для создания приложения для трудовых мигрантов. Оно должно будет упростить их устройство на работу и предоставление им государственных услуг.