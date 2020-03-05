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В Кремле надеются, что авторы анонимных сообщений о «минировании» самолётов понесут заслуженное наказание. В настоящее время вычислением и поиском злоумышленников занимаются российские спецслужбы. Об это 5 марта в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что все сведения о подобных случаях регулярно докладываются главе государства Владимиру Путину. Информацию президент получает из докладов ФСБ. По словам Пескова, работа спецслужб в отношении злоумышленников ведётся в...