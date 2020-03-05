Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального на 500 тыс. рублей за нарушение закона о регулировании деятельности иностранных агентов.

Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора за нарушение ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей, — заявили в суде, сообщает ТАСС.

ФБК был признан иностранным агентом 9 октября 2019 года. По данным Минюста, организация занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование.

Как писал NEWS.ru, в решении Замоскворецкого суда Москвы указано, что ФБК имел возможность вернуть деньги, полученные из-за границы, но не сделал этого. На счета организации и его директора Ивана Жданова поступили 140 тыс. рублей из Испании и около трёх тыс. рублей из США.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях